Мужчину экстрадируют на родину.

Российского банкира задержали в Черногории. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. По информации от Интерпола, мужчина с инициалами И.Ц. (55 лет) находился в международном розыске по обвинению за финансовые махинации. Преступления совершались на территории Москвы. Подозреваемый обнаружен в городе Тиват.

В период с 2012 до 2018 года как акционер и владелец одного банка, посредством дачи и получения взяток с целью сознательно противоправных действий, он получил незаконную прибыль в размере 340 миллионов рублей. пресс-служба полиции Черногории

В настоящее время россиянин помещен под экстрадиционный арест.

В Тулуне задержан мужчина, стрелявший из окна квартиры.

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