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В Тулуне задержан мужчина, стрелявший из окна квартиры

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Полиция смогла изъять у гражданина винтовку.

Сотрудники полиции в Приангарье задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по Иркутской области. Вечером 30 сентября полиция получила информацию о том, что из окна многоэтажного здания местный житель из Тулуна открыл огонь. К дому по улице Мира был направлен патруль.

Оперативники смогли поймать 31-летнего нарушителя. Он был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина объяснил, что стрелял из пневматической винтовки. Ему не удалось никого травмировать.

Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам.

Фото и видео: Официальный сайт МВД РФ по Иркутской области

Теги: иркутская область, пневматическое оружие, стрельба, тулун
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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