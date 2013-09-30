В Тулуне задержан мужчина, стрелявший из окна квартиры

Полиция смогла изъять у гражданина винтовку.

Сотрудники полиции в Приангарье задержали мужчину, стрелявшего из окна квартиры. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов по Иркутской области. Вечером 30 сентября полиция получила информацию о том, что из окна многоэтажного здания местный житель из Тулуна открыл огонь. К дому по улице Мира был направлен патруль.

Оперативники смогли поймать 31-летнего нарушителя. Он был доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина объяснил, что стрелял из пневматической винтовки. Ему не удалось никого травмировать.

Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам.

Фото и видео: Официальный сайт МВД РФ по Иркутской области