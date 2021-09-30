Мужчины пытались сбежать на двух автомобилях от правоохранителей.

Полиция Новой Зеландии открыла огонь по вооруженным мужчинам. Об этом сообщили представители правоохранительного ведомства. Инцидент произошел около 08:30 утра по местному времени (в 23:30 вечера 29 сентября по московскому времени). Патрули пытались остановить подозрительный автомобиль в пригороде Окленда, в Отахуху. Транспортное средство остановилось по требованию, но водитель успел пересесть на другую машину, которая ожидала его на автостраде.

Вторая машина также скрылась на большой скорости от преследовавшей ее полиции, а ее пассажир несколько раз демонстрировал полиции и прохожим огнестрельное оружие. пресс-служба полиции

Второй автомобиль правоохранители преследовали на вертолетах и служебном транспорте. Его остановили в районе Хиллсборо. Водитель был тяжело ранен при попытке побега. Позже мужчину госпитализировали. Его пассажир арестован. Оба мужчины имели при себе оружие.

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Фото и видео: NZ Herald