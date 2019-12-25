Пьяную женщину без прав задержали в Тулуне после погони

В салоне иномарки находились четыре пассажира.

Пьяную женщину без водительских прав задержали в Тулуне после погони. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ по Иркутской области. Инспекторы ДПС заметили автомобиль "Ниссан Марч", который грубо нарушал правила дорожного движения. Машина выезжала на полосу встречного движения и создавала аварийные ситуации на дороге. После того, как представители закона потребовали у шофера остановиться, транспортное средство только увеличило скорость.

После непродолжительного преследования иномарки нарушитель был задержан. Им оказалась 33-летняя местная жительница. Женщина никогда не получала водительские права. В салоне машины находились еще четыре человека. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Известно, что в 2021 году нарушительница уже привлекалась к ответственности за совершение аналогичного преступления.

На Кузбассе инспекторы ДПС помогли спасти жизнь 20-летней девушке.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области