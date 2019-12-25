Полицейские помогли доставить девушку в бессознательном состоянии в больницу.

На Кузбассе инспекторы ДПС помогли спасти жизнь 20-летней девушке. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Известно, что младшему лейтенанту и лейтенанту полиции пришлось стать участниками спецоперации в ночное время. Представители закона заметили во время патрулирования автомобиль, который остановился посреди проезжей части. Инспекторы установили, что пассажирке машины стало плохо. После этого сотрудники ДПС начали оказывать девушке доврачебную помощь. Та находилась в бессознательном состоянии. Пациентку экстренно доставили в больницу при сопровождении служебного транспорта.

Медики рассказали, что 20-летняя пациентка пережила остановку сердца. Однако врачи смогли вернуть девушку к жизни. В настоящее время решается вопрос о награждении инспекторов ГИБДД Евгения Ненашкина и Алексея Толмачева за оказанное содействие.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России