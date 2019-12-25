Полицейские установили предполагаемого виновника смертельного ДТП под Иркутском

Молодой человек покинул место аварии после гибели 15-летней пассажирки.

В Нижнеилимском районе Иркутской области полицейские установили предполагаемого виновника смертельного ДТП. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ по региону. В правоохранительных органах напомнили, что 25 сентября водитель за рулем автомобиля "Тойота Марк 2" не справился с управлением, после чего иномарка опрокинулась. В машине находилась 15-летняя пассажирка. Девушка была госпитализирована с травмами, но скончалась в больнице.

Инцидент произошел на дороге по направлению к поселку Новая Игирма. Виновник ДТП скрылся с места аварии. Н следующий день полицейские установили его личность. Им оказался 24-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Следственный комитет по Иркутской области возбудил в отношении водителя уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ.

В Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ по Иркутской области