Преступнику удалось повредить стекло в транспорте.

В Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами. Об этом сообщили правоохранительные органы по Забайкальскому краю. По данным полиции, инцидент зафиксирован вечером 27 сентября. Злоумышленнику удалось повредить боковое стекло в общественном транспорте.

Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный произвел выстрел, предположительно из травматического пистолета в сторону автобуса. пресс-служба МВД РФ по региону

В момент происшествия в салоне автобуса находилось около 15 человек. Никто из них не пострадал.

Петербург занял первое место в РФ по числу нераскрытых преступлений.

Фото: официальный сайт МВД России

