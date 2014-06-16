В Чите неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия по автобусу с пассажирами. Об этом сообщили правоохранительные органы по Забайкальскому краю. По данным полиции, инцидент зафиксирован вечером 27 сентября. Злоумышленнику удалось повредить боковое стекло в общественном транспорте.
Следственно-оперативная группа на месте установила, что неизвестный произвел выстрел, предположительно из травматического пистолета в сторону автобуса.
пресс-служба МВД РФ по региону
В момент происшествия в салоне автобуса находилось около 15 человек. Никто из них не пострадал.
Петербург занял первое место в РФ по числу нераскрытых преступлений.
Фото: официальный сайт МВД России
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