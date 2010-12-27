Дипмиссия следит за обстановкой, связанной с арестом российского корабля.

Российское посольство прокомментировало ситуацию с судном в Сингапуре. Дипломаты уверены, что происходящее в Сингапуре не имеет отношение к политике. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Посольства РФ Сергея Новосельцева. Морякам оказывают необходимую помощь и содействие. Однако они не могут покинуть судно.

Спикер охарактеризовал ситуацию как стабильную, дипмиссия следит за развитием дела. Сейчас корабль "Севастополь" арестовали из-за долгов, которые образовались по стоянке. Российский корабль не мог покинуть порт, так как нуждался в ремонте. Чинить его не хотели из-за американских санкций, но и российских мастеров не пускали для работ. Теперь власти Сингапура надеются через суд добиться продажи водного объекта.

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