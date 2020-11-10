Российско-украинская команда выиграла турнир по CS:GO

Команда NAVI получила приз в размере $1 млн.

Российско-украинская команда Natus Vincere (NAVI) выиграла крупнейший турнир по компьютерной игре Counter-Strike Global Offensive (CS:GO), который проходил в Швеции.

В финале киберспортсмены одержали победу над европейской командой G2 со счетом 2:0 и получила приз в размере одного миллиона долларов. Отметим, что в рамках турнира NAVI не потерпела ни одного поражения.

В состав победившей команды вошли Александр Костылев (s1mple), Валерий Ваховский (B1t), Денис Шарипов (electronic), Кирилл Михайлов (BoombI4) и Илья Залуцкий (Perfecto).

Турнир проходил в Стокгольме с 26 октября по 7 ноября. В нем принимали участие 24 команды.

Ранее женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Видео: Youtube/CS:GO BEST MOMENTS