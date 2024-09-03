Трансфер в 2,5 млн долларов: российский киберспортсмен стал самым дорогим игроком в истории

Илья "mONESY" Осипов перешел в команду из ОАЭ.

Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Илья "mONESY" Осипов стал самым дорогим кберспортсменом в истории. Парень родом из Подмосковья перешел в команду Team Falcons (ОАЭ) за 2,5 млн долларов, – сообщают на портале Cybersport.ru.

На момент сделки по переходу Осипову было 19 лет. По информации журналистов, он перешел из команды G2 Esports совсем недавно. В новой команде он займет место Абдула "degster" Гасанова.

В обновленном составе Team Falcons выступят с 21-го по 27-е апреля на турнире IEM Melbourne 2025, который пройдет в Мельбурне.

Илья Осипов родился в 2005-м году и в возрасте 14-ти лет начал киберспортивную карьеру. С тех пор россиянин выиграл ряд известных чемпионатов. Его признавали одним из лучших игроков Counter-Strike 2 в мире. В частности, премия HLTV Awards удостоила его второго места в номинации "Лучший игрок года в CS2".

Ранее мы сообщали, что "Зенит" обошел "Ростов" 2:0 в матче РПЛ на "Газпром-Арене" 16-го апреля.

Фото: Официальная страница mONESY в "ВКонтакте"