Петербургский ЗакС рассмотрит законопроект о грантовой поддержке образовательного киберспорта

Однако, обсуждая со студентами возможности, которые открывает эта дисциплина, он убедился в ее значительном потенциале.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассматривает законопроект о грантовой поддержке образовательного киберспорта. Об этом сообщил спикер городского парламента Александр Бельский в своем Telegram-канале.

Бельский подчеркнул, что, несмотря на то, что киберспорт уже известен, его связь с образованием не всегда очевидна. Однако, обсуждая со студентами возможности, которые открывает эта дисциплина, он убедился в ее значительном потенциале.

Он также отметил, что речь идет прежде всего об инструментах виртуального погружения в высокие технологии или процессы, что в реальной жизни сделать трудно. Бельский добавил, что уже сегодня компьютерные симуляторы активно используются для начальной подготовки специалистов по техническим или военным специальностям.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге двойные лицензии на торговлю алкоголем хотят объявить вне закона.

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