В Петербурге двойные лицензии на торговлю алкоголем хотят объявить вне закона

В настоящее время существуют так называемые "наливайки" – "сомнительные заведения, использующие формальные основания для фактического нарушения правил".

Депутаты Законодательного Собрания (ЗакСа) Петербурга 11 июня провели третье заседание по "наливайкам". Так, в городе на Неве хотят объявить вне закона двойные лицензии на торговлю алкоголем и неограниченные по времени "пивные краны", рассказали в пресс-службе парламента.

В дискуссии поучаствовали депутаты Денис Четырбок, Дмитрий Панов, Павел Крупник, Ирина Иванова и Наталия Астахова, представители исполнительных органов власти, надзорных и правоохранительных ведомств Петербурга. Большая часть участников рабочей группы поддержала положение о запрете на выдачу двух лицензий на торговлю алкоголем в одном помещении. В настоящее время существуют так называемые "наливайки" – "сомнительные заведения, использующие формальные основания для фактического нарушения правил".

Получив лицензию и как магазин, и как предприятие общепита, такие точки продолжают торговлю алкогольной продукцией "на вынос" за пределами установленного для розницы времени. Пресс-служба ЗакСа Петербурга

Также в Северной столице могут прикрыть "пивные краны". Торговые точки обходят установленные в городе для магазинов временные ограничения на торговлю алкоголем с 22:00 до 11:00.

Мы решили прямо прописать в законе, что если такой объект, реализующий пивную продукцию, находится на торговых площадях магазина, то на него должны распространяться такие же правила, как и на любое другое предприятие розничной торговли. Денис Четырбок, председатель бюджетно-финансового комитета Петербурга

Отмечается, что главная задача рабочей группы – "найти компромиссный вариант решения проблемы с "наливайками", обеспечив интересы жителей, но не нанеся при этом ущерба законопослушному бизнесу". Следующее ее заседание пройдет в июле.

Ранее новый закон о запрете "наливаек" рассмотрели в Ленобласти.

Фото: Piter.TV