Новый закон о запрете "наливаек" рассмотрели в Ленобласти

В пояснительной записке депутаты объяснили, что такая мера вызвана множеством жалоб жильцов многоквартирных домов, в которых находятся предприятия, торгующие алкоголем на разлив.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области предложили внести изменения в областной закон о торговле алкоголем, запретив рюмочным, пивным барам и другим подобным заведениям, находящимся в многоквартирных домах, продавать алкогольные напитки с 22:00 до 09:00. Законопроект уже опубликован на сайте областного Законодательного собрания.

Авторами инициативы выступили депутаты от "Единой России" Андрей Гардашников, Михаил Коломыцев и Дмитрий Рытов. Исключение предлагается сделать для ресторанов. Если закон будет одобрен Законодательным собранием, он вступит в силу с 1 апреля 2024 года. В пояснительной записке депутаты объяснили, что такая мера вызвана множеством жалоб жильцов многоквартирных домов, в которых находятся предприятия, торгующие алкоголем на разлив. Днем эти заведения работают как магазины, а ночью продолжают продавать алкоголь, привлекая асоциальных посетителей и создавая шум и беспорядки. Депутаты считают, что предложенная ими мера позволит сократить потребление алкоголя и уменьшить количество связанных с этим проблем, таких как конфликты, драки и домашнее насилие.

Кроме того, Контрольно-счетная палата Ленинградской области предложила еще одно ограничение, о чем сообщает агентство. По мнению Контрольно-счетной палаты, таким предприятиям, как "наливайкам" и ресторанам, необходим зал площадью не менее 40 кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%.

Фото: Pxhere