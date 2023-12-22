В Ленобласти заболеваемость ОРВИ упала почти на 40%

За неделю заболеваемость ОРВИ сократилась на 4,8%, а количество пациентов с гриппом уменьшилось на 39,5%.

По данным Роспотребнадзора, в 47-ом регионе наблюдается снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю заболеваемость ОРВИ сократилась на 4,8%, а количество пациентов с гриппом уменьшилось на 39,5%. Грипп составил всего 0,57% от общей структуры респираторных инфекций за неделю.

Специалисты напоминают, что для защиты от гриппа, коронавируса и ОРВИ необходимо тщательно мыть руки, соблюдать респираторный этикет и вести здоровый образ жизни.

Рекомендуется также проветривать помещения, носить маску в местах массового скопления людей и избегать контактов с больными.

Ранее стал известен график работы МФЦ Ленобласти 23 февраля и 8 марта.

Фото: Piter.TV