Смит заявил, что для развития киберспорта требуется магазин игр стран БРИКС

Дмитрий Смит сообщил о нескольких методах развития индустрии в регионе БРИКС.

Формирование общего магазина компьютерных игр для стран сообщества БРИКС поможет развитию киберспорта внутри России. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на сессии "Игры не игрушка. Развитие гейм-индустрии на Дальнем Востоке" президент Федерации компьютерного спорта страны Дмитрий Смит. Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Таким образом эксперт отреагировал на дальнейших шагах правительства по развитию отрасли. Одним из способов участник встречи назвал искусственный. Он понадобится в том случае, если если за ближайшие полтора года хита в сфере отечественных компьютерных игр не появится.

Я бы попробовал выстроить логическую цепочку, нужен магазин игр. Либо должен быть хит, вокруг него быстро и агрессивно выстраивать рекламу. Либо руководители стран БРИКС договорятся, каждую 10-ю игру эксклюзивно представить там. Дмитрий Смит, эксперт

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Фото и видео: ВЭФ 2024