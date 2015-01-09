В 2021 году женская сборная России по теннису выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В финале российская команда обыграла команду из Швейцарии.
Так, Людмила Самсонова во втором матче одиночного разряда выиграла у Белинды Бенчич. Счет составил 3:6, 6:3, 6:4. Таким образом спортсменка российской сборной принесла второе очко в финале.
Первое очко сборной в финале принесла Дарья Касаткина.
Ранее мы писали, что Михаил Коляда выиграл серебро на этапе Гран-при в Италии.
Видео: YouTube / Belinda Bencic Fans
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