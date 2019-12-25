Михаил Коляда выиграл серебро на этапе Гран-при в Италии

За оба проката молодой человек набрал 273,55 баллов.

Фигурист из Петербурга Михаил Коляда завоевал серебро на одном из этапов Гран-при в Италии. Произвольную программу спортсмен выполнил без падений, но с ошибками. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 7 ноября.

В короткой программе российский фигурист упал. Но в общей сумме он все-таки набрал 273,55 баллов, за что и получил награду. Первенство взял японский спортсмен Юма Кагияма.

Ранее на Piter.tv сообщили, что фигурист Алиев стал вторым на турнире в Будапеште.

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