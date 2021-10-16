Фигурист Алиев стал вторым на турнире в Будапеште

Победителем Budapest Trophy стал итальянец Риццо.

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым на турнире в Будапеште. Спортсмен принял участие в международном соревновании по фигурному катанию Budapest Trophy, проходящем в Венгрии. По результатам короткой и произвольной программы он набрал 230,63 балла.

Первое место судьи присудили итальянскому представителю Маттео Риццо. Фигурист завоевал 234,40 балла. Последним в тройке лидеров стал еще один представитель России Александр Самарин. Ему присудили по итогам двух прокатов 226,81 балла.

Напомним, что Дмитрию Алиеву 22 года. К настоящему моменту он является победителем, а также серебряным призером чемпионатов Европы в 2020 и 2018 году соответственно.

Фигуристка Гулякова стала второй на турнире в Минске.

Фото и видео: YouTube / Epic Skating Live