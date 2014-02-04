Фигуристка Гулякова стала второй на турнире в Минске

Первое место турнира Ice Star отдано белоруске Виктории Сафоновой.

Российская фигуристка Анастасия Гулякова стала второй на турнире в Минске. Девушка заняла вторую строчку в рамках международных соревнований Ice Star, проходивших в Белоруссии. По результатам короткой и произвольной программы спортсменкп смогла заработать по решению судей 183,06 балла.

Первое место в турнире было отдано белорусской представительнице Виктории Сафоновой. Девушка завоевала 198,08. балла. Третья позиция рейтинга ушла фигуристке, выступающей за Украину - Анастасии Шаботовой. Ранее спортсменка представляла РФ. На соревнованиях в Минске она получила 167,69 баллов.

Российский фигурист Мозалев выиграл турнир в Минске.

Фото и видео: YouTube / Epic Skating Live

