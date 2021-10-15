Фигурист Мозалев выиграл турнир в Минске

Россиянин стал лучшим на Ice Star.

Российский спортсмен Андрей Мозалев выиграл турнир в Минске. Он стал лучшим в международных соревнованиях по фигурному катанию Ice Star. По итога короткой и произвольной программ участник набрал 244,61 балла. На втором месте рейтинга расположился представитель Белоруссии Константин Милюков. Судьи присудили ему 241,24 балла. Третьим в турнирной таблице стал его соотечественник Александр Лебедев с 167,01 баллами.

Напомним, что Андрею Мозалеву 18 лет. К настоящему моменту он является чемпионом мира среди юниоров, а также победителем нескольких этапов юниорской серии Гран-при.

Фигуристы Шанаева и Нарижный идут третьими на турнире в Будапеште.

Фото: Instagram / mozalev_andrei

Видео: YouTube / Epic Skating Live