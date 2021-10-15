Фигуристы Шанаева и Нарижный идут третьими на турнире в Будапеште

Россияне получили 69,55 балла после ритм-танца.

Россияне Елизавета Шанаева и Давид Нарижный идут третьими на турнире "Будапешт Трофи". Соревнования проводятся в столице Венгрии. Спортсмены выступают на международных соревнованиях танцевальных дуэтов по фигурному катанию. По результатам этапа ритм-танец они вошли в топ-три. Шанаева и Нарижный получили от судей за свое выступление оценку в 69,55 балла.

На первой позиции расположились представители Литвы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичус. Она заработали за ритм-танец 72,05 балла. Второе место на данный момент занимают Тина Гарабедян и Симон Пру-Сенекаль из Армении. Фигуристы набрали 71,70 балла.

Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / MOKSZ Műkorcsolya