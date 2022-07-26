Российский зенитчик рассказал, что у Украины почти не осталось ударных дронов

Силы ПВО России уничтожают "Лелека-100" и А1-СМ "Фурия" на Украине.

У украинских военных практически не осталось ударных дронов, поэтому противник использует разведывательные беспилотники. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал офицер из противовоздушной обороны из группировки "О" ("Отважные"). На текущем этапе проведения специальной военной операции эксперты работают по разведывательным БПЛА. Речь идет о "Лелеке" и "Фуриях".

Несмотря на их малоразмерность, мы также их уничтожаем...Противник применяет в основном в последнее время разведывательные (дроны), так как ударных у него не осталось. специалист

Напомним, что "Лелека-100" и А1-СМ "Фурия" - это разведывательные дроны. Они приняты на вооружение украинской армией. Размах крыльев "Фурии", согласно заявленным характеристикам беспилотника, составляет 2 050 миллиметров, а размах крыльев "Лелеки-100" —1980 миллиметров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости