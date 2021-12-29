Российский вратарь "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

Второй звездой дня в НХЛ был признан российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Информация об этом появилась на сайте лиги.
Напомним, что вчера, 13 января, "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе", счет составил 3:0. При этом Шестеркину удалось отразить 37 бросков. Таким образом он стал звездой встречи.
При этом первой звездой дня признали форварда "Бостона" Давида Пастрняка. А третьей звездой дня в НХЛ стал вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин.
Ранее мы писали, что в матче чемпионата НХЛ "Коламбус" одержал победу над "Каролиной".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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