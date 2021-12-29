  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:12
143
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российский вратарь "Рейнджерс" Шестеркин признан второй звездой дня в НХЛ

0 0

Вратарь отразил 37 бросков в ходе встречи "Рейнджерс" с "Сан-Хосе".

Второй звездой дня в НХЛ был признан российский вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин. Информация об этом появилась на сайте лиги.

Напомним, что вчера, 13 января, "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сан-Хосе", счет составил 3:0. При этом Шестеркину удалось отразить 37 бросков. Таким образом он стал звездой встречи.

При этом первой звездой дня признали форварда "Бостона" Давида Пастрняка. А третьей звездой дня в НХЛ стал вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин.

Ранее мы писали, что в матче чемпионата НХЛ "Коламбус" одержал победу над "Каролиной". 

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: звезда дня в нхл, игорь шестеркин, нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии