Два гола и пас Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Питтсбург" Малкина

Игра закончилась со счетом 4:2.

Представители"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась выигрышем хозяев ледовой площадки с результатом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе клуба победителей шайбы в ворота противников забросили на 28 и 40 минутах, 50 и 59 минутах российский нападающий Артемий Панарин (оформил дубль), Райлли Смит и Винсент Трочек. Со стороны "Пингвинз" отличились на 27 и 49 минутах Блейк Лизотт и Филип Томасино.



Дополнительно Артемий Панарин также запомнился зрителям матча результативной передачей. Спортсмена признали первой звездой встречи. Форвард из команды "синерубашечников" продлил личную результативную серию до трех матчей. В 25 проведенных текущего играх сезона 2024-2025 годов россиянин набрал 32 очка (за 15 голов и 17 голевых передач). Его соотечественник, голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 18 бросков из 20 по воротам. Нападающий от "Питтсбурга" Евгений Малкин нанес два броска в створ ворот, но очков не набрал.

Таким образом "Рейнджерс" одержали вторую победу в последних восьми матчах регулярного сезона НХЛ. А "Пингвинз" потерпели свое первое поражение после четырех побед подряд.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET