Российский вратарь "Аризоны" пропустил восемь шайб в матче НХЛ: видео

Иван Просветов отразил 24 из 32 бросков по воротам клуба в матче против "Сиэтла".

"Сиэтл Кракен" разгромил "Аризону Койотис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра завершилась с результатом 8:1 (2:0, 2:1, 4:0) в пользу команды-хозяев ледовой арены. У клуба победителей дублем запомнился на 16 и 36 минутах матча спортсмен Джаред Макканн. Также голы реализовали в ворота оппонентам на 5, 32, 42, 52 и 59, 60 минутах Джордан Эберле, Карсон Сауси, Уильям Борген, Оливер Бьоркстранд, Морган Гики и Райан Донато. Шайба гостей записано на 25 минуте на счету Лоусона Крауза . Голкипер "Аризоны" Иван Просветов, который проводил свой пятый матч в сезоне НХЛ, смог отразить только 24 из 32 бросков. Таким образом вратарь пропустил 15 голов в последних двух матчах. В настоящее время "Аризона" с 67 очками по итогам 78 проведенных игр идет на седьмом месте в рейтинге Центрального дивизиона "Сиэтл" (с 92 очками по итогу 76 матчей) расположился на четвертом месте в списке Тихоокеанского дивизиона.

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Фото и видео: YouTube / SPORTNET