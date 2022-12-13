Павел Дорофеев признан второй звездой матча с "Миннесотой"

Россиянин оформил дубль в матче против "Вегаса" в НХЛ.

В американском городе Сент-Поле на стадионе "Эксел Энерджи-центр" завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Миннесотой Уайлд" и "Вегас Голден Найтс". Ледовая игра завершилась победой команды гостей с результатом 4:3 после серии буллитов. В составе этого клуба шайбы в ворота оппонентов забросил спортсмен Киган Колесар, а также российский нападающий Павел Дорофеев. Последний запомнился зрителям дублем. Таким образом форвард стал четвёртым новичком в истории клуба "Вегас", который смог оформить дубль в своем дебютном сезоне НХЛ. Ранее подобное достижение покорялось его коллегам Полу Коттеру, Дилану Коглану и Алексу Таку. В текущем сезоне НХЛ Дорофеев провёл за данный хоккейный клуб 13 матчей, в которых забил семь голов противникам и стал автором двух результативных передач.

Марченко установил рекорд "Коламбуса" по голам в дебютном сезоне НХЛ.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET