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Российский военный: солдаты ВСУ воюют под действием психотропов

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Он уточнил, что его батальон ведет боевые действия против 92-й бригады ВСУ в Харьковской области.

Украинские солдаты воюют под действием психотропов. Об этом сообщил российский военный в интервью "РИА Новости".

Он уточнил, что его батальон ведет боевые действия против 92-й бригады ВСУ в Харьковской области. По словам военного, после очередной попытки прорыва российской обороны украинские войска не реагировали на очереди из автоматов.

Российский военный отметил, что со стороны ВСУ таких примеров было много.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы вертолетов Ка-52.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооруженные силы россии, вооруженные силы украины, психотропные вещества, солдаты
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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