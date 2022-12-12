Российский военный рассказал о спасении поисковой службой ВКС сбитых в зоне СВО пилотов

По его словам, группа выполняет по пять вылетов в день туда, где "жарко".

Начальник поисково-спасательной службы бригады армейской авиации ВКС России рассказал в интервью "РИА Новости" о спасении поисковой службой сбитых в зоне спецоперации пилотов.

По его словам, основная задача группы заключается в поиске и эвакуации сбитых, подбитых летчиков. Вертолет спасателей постоянно находится в боевом порядке с ударными вертолетами. Также вертолет спасателей может дежурить в квадрате работы ударной авиации.

Российский военнослужащий добавил, что поисково-спасательные группы эвакуируют не только сбитых летчиков. Их также могут привлекать для эвакуации раненных бойцов с передовой. Он добавил, что группа выполняет по пять вылетов в день туда, где "жарко".

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Видео: Telegram / РИА Новости