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Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

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Артиллеристы производят пуск крылатой ракеты для точечного удара по цели.

Минобороны показало видео ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы снимают маскировочную сеть с пусковой установки и говорят ее к огневой позиции. Затем производится пуск крылатой ракеты для точечного удара по цели.

В военном ведомстве отметили, что в арсенале "Искандеров" есть и баллистические ракеты, которые применяются по крупным площадным целях, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, искандер, минобороны россии, отрк
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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