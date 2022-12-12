Минобороны показало кадры ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре ВСУ

Минобороны показало видео ударов ОТРК "Искандер" по инфраструктуре украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы снимают маскировочную сеть с пусковой установки и говорят ее к огневой позиции. Затем производится пуск крылатой ракеты для точечного удара по цели.
В военном ведомстве отметили, что в арсенале "Искандеров" есть и баллистические ракеты, которые применяются по крупным площадным целях, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".
Видео: Минобороны России
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