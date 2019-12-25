Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

Также сообщается, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 2647 беспилотников.

Российские средства ПВО за сутки сбили семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Пять снарядов РСЗО HIMARS сбили в районах населенного пункта Алмазное (ДНР) и города Мелитополь. Два снаряда РСЗО "Ураган" перехватили в районе населенного пункта Новое (Запорожская область). Также Конашенков добавил, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 2647 беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области.

Видео: Минобороны России