Минобороны РФ: российские военные нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области

Российские артиллеристы поразили огневым ударом скопление живой силы и военной техники украинских войск.

Вооруженные силы России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские артиллеристы поразили огневым ударом скопление живой силы и военной техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное. В результате были уничтожены до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийский орудия и шесть автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжили наступление на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России