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Минобороны РФ: российские военные нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
Сегодня, 14:25
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Минобороны РФ: российские военные нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области

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Российские артиллеристы поразили огневым ударом скопление живой силы и военной техники украинских войск.

Вооруженные силы России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские артиллеристы поразили огневым ударом скопление живой силы и военной техники украинских войск в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное. В результате были уничтожены до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийский орудия и шесть автомобилей.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска продолжили наступление на Донецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, игорь конашенков, купянское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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