Минобороны РФ: российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Вооруженные силы России продолжили наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия и отражали контратаки подразделений украинских войск. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также Конашенков заявил, что российские войска отразили попытку ВСУ нанести атаку в направлении населенного пункта Нескучное (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России