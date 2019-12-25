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Минобороны РФ: российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Сегодня, 14:04
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Минобороны РФ: российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

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Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Вооруженные силы России продолжили наступление на Донецком направлении. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия и отражали контратаки подразделений украинских войск. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также Конашенков заявил, что российские войска отразили попытку ВСУ нанести атаку в направлении населенного пункта Нескучное (ДНР).

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны росии
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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