Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

Боевые машины работают в любое время суток, выполняя по пять-шесть огневых задач.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют огневые удары по позициям украинских войск. Они используют 122-мм реактивные снаряды, которые уничтожают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника.

В военном ведомстве отметили, что РСЗО "Град" работают в любое время суток, выполняя по пять-шесть огневых задач.

Ранее мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками.

Видео: Минобороны России