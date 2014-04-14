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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

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Боевые машины работают в любое время суток, выполняя по пять-шесть огневых задач.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов самоходных РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах артиллеристы выполняют огневые удары по позициям украинских войск. Они используют 122-мм реактивные снаряды, которые уничтожают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника.

В военном ведомстве отметили, что РСЗО "Град" работают в любое время суток, выполняя по пять-шесть огневых задач.

Ранее мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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