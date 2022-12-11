Сообщается, что у противника был предположительно польский или словацкий акцент.

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом они рассказали в интервью "РИА Новости".

По словам одного из военнослужащих, они сидели в окопах, после чего им сказали отойти в центр посадки, чтобы отрабатывать артиллерией по войскам противника. Там они заметили тени людей, у которых требовали пароль, чтобы распознать подразделения. Боец уточнил, что в ответ им крикнули: "Русские сдавайся!", на что был открыт огонь. Другой военнослужащий отметил, что у противника был предположительно польский или словацкий акцент.

Ранее Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным.

Видео: Telegram / РИА Новости