  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:53
359
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками

0 0

Сообщается, что у противника был предположительно польский или словацкий акцент.

Мобилизованные рассказали, как столкнулись с иностранными наемниками на Сватовском участке фронта в Донбассе. Об этом они рассказали в интервью "РИА Новости".

По словам одного из военнослужащих, они сидели в окопах, после чего им сказали отойти в центр посадки, чтобы отрабатывать артиллерией по войскам противника. Там они заметили тени людей, у которых требовали пароль, чтобы распознать подразделения. Боец уточнил, что в ответ им крикнули: "Русские сдавайся!", на что был открыт огонь. Другой военнослужащий отметил, что у противника был предположительно польский или словацкий акцент.

Ранее Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: иностранные наемники, мобилизованные, сватовский участок, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии