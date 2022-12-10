Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным

Врачи рассказали о том, какую помощь оказывают иностранным пациентам на СВО.

Представители российского министерства по обороне опубликовали видео оказания медицинской помощи украинским военнопленным, которые получили ранения в ходе противодействия специальной военной операции за последнее время. Врач-хирург объяснил журналистам, что в основном пострадавшие прибывают к минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Специалисты стараются оказать максимальную помощь пациентам в круглосуточном режиме. В кадре также представлено, как один из попавших в плен мужчин звонит своим родственникам.

Со мной все хорошо, я в плену, прохожу медицинское лечение. Лечат хорошо, кормят хорошо, можешь не переживать. военнопленный

Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы.

Фото и видео: Минобороны России