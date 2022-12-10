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Минобороны опубликовало видео оказания медпомощи украинским военнопленным

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Врачи рассказали о том, какую помощь оказывают иностранным пациентам на СВО.

Представители российского министерства по обороне опубликовали видео оказания медицинской помощи украинским военнопленным, которые получили ранения в ходе противодействия специальной военной операции за последнее время. Врач-хирург объяснил журналистам, что в основном пострадавшие прибывают к минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Специалисты стараются оказать максимальную помощь пациентам в круглосуточном режиме. В кадре также представлено, как один из попавших в плен мужчин звонит своим родственникам.

Со мной все хорошо, я в плену, прохожу медицинское лечение. Лечат хорошо, кормят хорошо, можешь не переживать.

военнопленный

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: военнопленные, всу, минобороны, обмен пленными, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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