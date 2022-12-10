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Российские силы уничтожили в ДНР американскую РЛС контрбатарейной борьбы

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Около Торского ликвидирована AN/TPQ-36.

Российские Вооруженные силы уничтожили на территории Донецкой народной республики за последние сутки проведения специальной военной операции американскую РЛС контрбатарейной борьбы. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 10 декабря сообщил официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что миссия выполнена вблизи населенного пункта Торское. там поражена AN/TPQ-36 производства США. Это устройство Запад поставил киевскому режиму в качестве военной помощи.

За сутки СВО оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено шесть пунктов управления противника, находящихся в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское (ЛНР), Бахмутское и Клещиевка (ДНР). Дополнительно поражены 92 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, а также живая сила и боевая техника в 197 районах.

МО РФ: российские войска заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, контрбатарейная борьба, минобороны, рлс, торское
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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