Около Торского ликвидирована AN/TPQ-36.

Российские Вооруженные силы уничтожили на территории Донецкой народной республики за последние сутки проведения специальной военной операции американскую РЛС контрбатарейной борьбы. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга от 10 декабря сообщил официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что миссия выполнена вблизи населенного пункта Торское. там поражена AN/TPQ-36 производства США. Это устройство Запад поставил киевскому режиму в качестве военной помощи.

За сутки СВО оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожено шесть пунктов управления противника, находящихся в районах населенных пунктов Синьковка, Кругляковка, Берестовое Харьковской области, Невское (ЛНР), Бахмутское и Клещиевка (ДНР). Дополнительно поражены 92 артиллерийских подразделения украинских войск на огневых позициях, а также живая сила и боевая техника в 197 районах.

МО РФ: российские войска заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России