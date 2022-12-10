МО РФ: российские войска заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО около Луганска, харькова и Донецка.

Российские Вооруженные силы заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 декабря рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что указанная территория позволит успешнее совершать дальнейшее продвижение ВС РФ.

На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что огнем артиллерии при поддержке пехоты были сорваны две контратаки ВСУ около населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва, находящихся под городом Луганском. В ходе миссии было ликвидировано до 60 человек личного состава, а также подбиты одна боевая машина пехоты и два бронированных автомобиля противника. На Купянском направлении около населенных пунктов Синькова и Кисловка под Харьковом, ВСУ понесли потери более 30 человек убитыми, на Донецком — свыше 50 человек.

МО РФ: ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России