МО РФ: российские войска заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении

Российские Вооруженные силы заняли выгодные рубежи на краснолиманском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 декабря рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что указанная территория позволит успешнее совершать дальнейшее продвижение ВС РФ.
На Краснолиманском направлении российские войска продолжали наступательные действия, в результате которых заняты более выгодные рубежи.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил, что огнем артиллерии при поддержке пехоты были сорваны две контратаки ВСУ около населенных пунктов Червонопоповка и Червоная Диброва, находящихся под городом Луганском. В ходе миссии было ликвидировано до 60 человек личного состава, а также подбиты одна боевая машина пехоты и два бронированных автомобиля противника. На Купянском направлении около населенных пунктов Синькова и Кисловка под Харьковом, ВСУ понесли потери более 30 человек убитыми, на Донецком — свыше 50 человек.
МО РФ: ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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