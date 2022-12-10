МО РФ: ВС России уничтожили две группы украинских диверсантов на южнодонецком направлении

Российские Вооруженные силы сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга от 10 декабря. Генерал-лейтенант пояснил, что армия не допустила нападения со стороны противника у нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике. Также вблизи Владимировки ВС РФ поразили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины.
Сорваны атаки подразделений ВСУ на позиции наших войск в направлении населенных пунктов Сладкое и Шевченко Донецкой народной республики. Огнем артиллерии противнику нанесено поражение, он отброшен на исходные рубежи.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
На данном направлении потери противника в личном составе составили до 40 человек. Также ВСУ лишились двух бронетранспортеров и четырех пикапов.
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Фото и видео: Минобороны России
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