Главы оборонных ведомств ШОС и СНГ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Главы оборонных ведомств ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и СНГ (Содружества Независимых Государств) возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в московскому Александровском саду. б этом рассказали представители пресс-службы военного ведомства России. В памятном мероприятии принял участие Сергей Шойгу.
Участники церемонии почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты почетного караула.
пресс-служба Минобороны России
Напомним, что министры обороны из девяти стран прибыли в российскую столицу для участия в мероприятиях по линии ШОС и СНГ. В ходе заседаний чиновники будут обсуждать вопросы международной и региональной безопасности.
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Фото и видео: Минобороны России
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