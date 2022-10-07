Российский теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Астане

Россиянин обыграл француза Адриана Маннарино

Российский представитель Андрей Рублев вышел в полуфинал международного турнира в Астане, проводимого Ассоциацией теннисистов-профессионалов. В рамках четвертьфинала спортсмен обыграл на корте французского оппонента Адриана Маннарино. Игра завершилась с результатом 6:1, 6:2. Следующим соперником россиянина станет лидер поединка между греком Стефаносом Циципасом и поляком Хубертом Хуркачем.

Теннисисту Рублеву сейчас 24 года. Спортсмен занимает девятое место в рейтинге ATP. На счету россиянина записано 11 титулов, выигранных под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в категории микст в паре с Анастасией Павлюченковой. На турнирах серии Большого шлема ему не удавалось проходить дальше четвертьфинала.

Напомним, что турнир в Астане относится к категории АТР 500. Мероприятия проводятся на покрытии "хард". Общий призовой фонд соревнований в 2022 году составляет 1,9 миллиона долларов. Турнир завершится 9 октября.

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал в Астане.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV