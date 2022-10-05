Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал в Астане

Россиянин обыграл во втором круге китайца Чжан Чжичжэня.

Российский представитель Андрей Рублёв (девятая ракетка мира) победил 126-ю ракетку мира, благодаря чему вышел в четвертьфинал международного теннисного турнира в Астане. В рамках второго тура соревнования, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов, спортсмен обыграл на корте китайского оппонента Чжан Чжичжэня. Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:2.

Уточняется, что Андрей Рублёв выполнил шесть эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Теннисист использовал во время игры с соперников три брейк-пойнта из четырёх (75%). У китайского спортсмена было проведено пять подач навылет и также он не произвел ни одной двойной ошибки. Однако Чжичжэнь не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх. В четвертьфинале турнира в Казахстане следующим оппонентом Андрея Рублёва станет победитель матча между бельгийцем Давидом Гоффеном и французом Адрианом Маннарино.

Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV