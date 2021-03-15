Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open

Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свое выступление на Открытом чемпионате США.

В полуфинале турнира 31-ая ракетка мира встретился с норвежским спортсменом Каспером Руудом. Хачанов уступил сопернику со счетом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.

В финале US Open соперником Каспера Рууда станет испанец Карлос Алькарас. Матч состоится 11 сентября.

Ранее мы сообщали, что Рублев уступил Тиафо в четвертьфинале US Open.

Видео: Youtube / US Open Tennis Championships