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Хачанов уступил Рууду в полуфинале US Open

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Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.

Российский теннисист Карен Хачанов завершил свое выступление на Открытом чемпионате США.

В полуфинале турнира 31-ая ракетка мира встретился с норвежским спортсменом Каспером Руудом. Хачанов уступил сопернику со счетом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут.

В финале US Open соперником Каспера Рууда станет испанец Карлос Алькарас. Матч состоится 11 сентября.

Ранее мы сообщали, что Рублев уступил Тиафо в четвертьфинале US Open.

Видео: Youtube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, карен хачанов, каспер рууд, полуфинал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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