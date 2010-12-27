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Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Сегодня, 9:10
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MShaffter

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

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Сообщение об этом появилось в аккаунте ВМС Украины.

Накануне, 5 июня, российский сухогруз Melita вошел в территориальные воды Украины.

Сухогруз Melita направлялся из Астрахани в Констанцу, но из-за непогоды отклонился от намеченного курса и на 5 миль углубился в территориальные воды Украины. Российские пограничники допросили моряков, но задерживать не стали. ВМС Украины подчеркнули, что действовали согласно Международной конвенции о территориальном море и Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее: ФБР рассекретило досье на Снгежного Человека.

Фото: Facebook/ВМС ЗС України

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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