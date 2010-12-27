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ФБР рассекретило документы о "снежном человеке"
Сегодня, 8:55
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MShaffter

ФБР рассекретило документы о "снежном человеке"

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На сайте ФБР обнародованы документы исследования образцов волос, которые "принадлежали" йети.

ФБР рассекретило документы, касающиеся исследования "снежного человека", датированные 70 годами прошлого века.

Питер Бен, исследователь и ученый более 70 лет занимался поисками доказательств существования Снежного Человека. В далеком 1976 году он направил в ФБР несколько частиц кожи с волосами предполагаемого Йети. ФБР серьезно отнеслось к изучению образцов. И только сейчас в 2019 году эти документы рассекречены.

Досье Снежного человека содержат 22 страницы, датированные 1976 годом. Из документов следует, что волосы принадлежат оленю. Питеру Бену сейчас 93 года и он продолжает верить, что Снежный Человек существует.

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Фото: ФБР

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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