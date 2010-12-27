Шотландец случайно нашел дома старинную шахматную фигуру стоимость которой больше 1 миллиона фунтов

Фигурка из моржовой кости с острова Льюис была куплена в 1964 году за 5 фунтов стерлингов.

В Шотландии в Эдинбурге семья случайно обнаружила у себя дома антикварную вещицу, которая сейчас стоит целое состояние.

Сообщается, что дед мужчины владел антикварным магазинчиком в Эдинбурге. В 1964 году к нему попала шахматная фигурка, которая обошлась владельцу антикварной лавки в 5 фунтов стерлингов (около 400 рублей). Сейчас внук обнаружил фигурку и отнес на оценку. Шахматную фигурку, хоть и немного побитую, оценили в миллион фунтов стерлингов (примерно 85 миллионов рублей).

Фигурка воина родом с острова Льюис. Это одна из редких и ценных реликвий для ценителей и специалистов в данной области.

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Фото: Sotheby"s