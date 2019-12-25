Российский суд оштрафовал Twitter на семь миллионов рублей

Всего было рассмотрено два протокола из шести.

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал на семь миллионов рублей социальную сеть Twitter. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд по делу состоялся 27 мая. Согласно данным СМИ, штраф наложен за отказ удалить с сайта соцсети запрещенную законодательством РФ информацию.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания "Твиттер Инк" признана виновной в двух административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 ст. 13.41 КоАП РФ. из постановления суда

Всего состоялось рассмотрение двух протоколов. По одному из них был назначен штраф в три миллиона рублей, по второму – четыре миллиона рублей. Сообщается, что сегодня суд рассмотрит еще четыре протокола в отношении "Twitter Inc".

Штраф должен быть оплачен в течение 60 дней с момента вступления судебного решения в силу.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что иностранные соцсети должны локализовать базы данных российских пользователей.

Фото: pixabay.com

