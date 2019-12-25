РКН может замедлить работу Facebook и Youtube в России

Это произойдет, если с сайтов не будет удален противоправный контент.

Роскомнадзор может замедлить на территории России работу YouTube и социальной сети Facebook. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Сообщается, что данная мера будет принята, если эти ресурсы откажутся полностью удалить запрещенный контент.

Также в Роскомнадзоре сообщили о частичном снятии ограничений с социальной сети Twitter. РКН был предоставлен отчет, в котором указывалось об удалении более 90 процентов запрещенной информации с данного сайта. В ведомстве посчитали это достаточным для возвращения первоначальной скорости работы соцсети на компьютерах. На мобильных устройствах ограничение трафика пока оставлено.

Телеканал "360" отмечает, что Facebook грозят штрафы в сумме 56 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. Роскомнадзор направил в Таганский суд Москвы по поводу этих нарушений 12 административных протоколов.

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