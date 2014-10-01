Мошенники придумали новую аферу под видом изменения политики WhatsApp

Новые правила пользования мессенджером вступили в силу 15 мая.

Мошенники придумали новую схему, которая строится на информации об изменении политики WhatsApp. Об этом пишет "РИА Новости".

Злоумышленники сообщают, что с 15 мая мессенджер станет платным для пользователей. Однако этого можно избежать, если переслать определенное письмо десяти своим контактам. Стоимость одного письма составляет 0,01 евро.

Таким образом, мы увидим, что вы являетесь активным пользователем, и ваш логотип станет синим и будет оставаться бесплатным. из спам-рассылки мошенников

По данным агентства, жертвами злоумышленников уже стали некоторые пенсионеры.

Напомним, новые правила WhatsApp начали действовать с 15 мая. Они заключаются в предоставлении Facebook информации о данных аккаунта, мобильных устройствах, а также транзакциях пользователя. При отказе от принятия новых правил будет невозможно читать и отправлять сообщения.

Ранее в Госдуме назвали незаконной и неэтичной новую политику WhatsApp в области персональных данных.

Фото: pixabay.com