В ГД назвали незаконной и неэтичной новую политику WhatsApp в области персональных данных

Антон Горелкин оценил нововведение мессенджера по конфиденциальности личных данных.

В Государственной Думе назвали незаконной и неэтичной новую политику конфиденциальности WhatsApp в области персональных данных. Такое заявление в интервью журналистам ТАСС сделал представитель профильного комитета ГД по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.

Новая политика WhatsApp прежде всего, неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов. Антон Горелкин, российский депутат

Напомним, что с 15 мая руководство WhatsApp обновило пользовательское соглашение. Мессенджер обяжет всех клиентов делиться личными данными со всеми продуктами компании Facebook. В частности, владелец мессенджера получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Если пользователь откажется от таких новововведений, у него будут ограничены функции приложения. Он не сможет открывать списки чатов.

Фото: Piter.tv