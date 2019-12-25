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В ГД назвали незаконной и неэтичной новую политику WhatsApp в области персональных данных
Сегодня, 9:02
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lesjasap

В ГД назвали незаконной и неэтичной новую политику WhatsApp в области персональных данных

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Антон Горелкин оценил нововведение мессенджера по конфиденциальности личных данных.

В Государственной Думе назвали незаконной и неэтичной новую политику конфиденциальности WhatsApp в области персональных данных. Такое заявление в интервью журналистам ТАСС сделал представитель профильного комитета ГД по информационной политике, технологиям и связи Антон Горелкин.

Новая политика WhatsApp прежде всего, неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов.

Антон Горелкин, российский депутат

Напомним, что с 15 мая руководство WhatsApp обновило пользовательское соглашение. Мессенджер обяжет всех клиентов делиться личными данными со всеми продуктами компании Facebook. В частности, владелец мессенджера получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. Если пользователь откажется от таких новововведений, у него будут ограничены функции приложения. Он не сможет открывать списки чатов.

Фото: Piter.tv

Теги: whatsapp, антон горелкин, госдума, мессенджер, пользовательское соглашение, технологии
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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