РКН: иностранные соцсети должны локализовать базы данных российских пользователей

IT-компаниям дан срок до 1 июля 2021 года.

Социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных россиян до 1 июля. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на выступление замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера итоговом заседании коллегии РКН 26 мая.

Напомним, ведомство ранее пригрозило привлечь Facebook, Twitter и Google к ответственности за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ.

До 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей. Милош Вагнер, заместитель главы РКН

Ранее мы сообщали, Роскомнадзор может замедлить работу Facebook и Youtube в России. В ведомстве подчеркнули, что данная мера будет принята, если эти веб-ресурсы откажутся полностью удалить запрещенный контент.

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